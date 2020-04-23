В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) нет информации о том, кто платил за обратный перелет президента Владимира Зеленского из Омана. При этом глава страны не должен вносить данные о расходах на поездку в эту страну в свою декларацию.

Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в интервью РБК-Украина.

По словам Новикова, для выяснения того, кто непосредственно платил за самолет, НАПК отправило запрос в мальтийскую компанию, которой он принадлежит.

"Смотрите, у нас нет данных, кто заплатил за перелет. У нас есть официальный ответ, что самолет был предоставлен оманской стороной", – рассказал он.

Как рассказал Новиков, Оман предоставил самолет, но кто за него платил - неизвестно.

"Мы знаем, что Оман предоставил самолет, но кто его оплачивал – мы не знаем. Это был характер межгосударственных отношений, так как государство Оман предоставило Украине как государству самолет, а не непосредственно президенту Зеленскому", – добавил он.

Кроме того, глава НАПК заявил, что Зеленский может не вносить в декларацию и информацию об обратном полете из Омана, потому что это межгосударственная услуга.

Напомним, 5 января "Страна" первой написала со ссылкой на источники о том, что Зеленский поехал в Омане. Позже появился комментарий Офиса президента, в котором указывалось, что президент поехал туда за свой счет.

Позже в НАПК сообщили, что Зеленский вернулся с отдыха в Омане за счет Султаната. В начале апреля в Офисе президента заявили, что перелет в Оман в начале 2020 года, а также проживание в гостинице оплачивала его супруга Елена Зеленская.

В тоже время, в ответе тогдашнего главы Офиса президента Андрея Богдана четко говорилось, что визит носил неофициальный характер и поэтому расходы на полет из Омана будут отражены Зеленским в своей декларации.

"Страна" уже писала, что исходя из неофициального характера визита, если полет из Омана в Украину оплачивала оманская сторона, то Зеленский должен был указать это в декларации в качестве подарка.