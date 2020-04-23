В четверг, 23 апреля, президент Владимир Зеленский выпустил еженедельное "коронавирусное" обращение к украинцам. В нем он перечислил хорошие новости: Украина может получить 1,2 миллиарда евро на борьбу с коронавирусом, в Гостомеле приземлился самолет с защитными масками и спецкостюмами на борту, начали испытания отечественного лекарства, которое может снизит смертность у больных Covid-19. Карантин продлили, но зато украинцы могут подтянуть иностранные языки за это время.

Собрали тезисы сегодняшней речи президента.

Миллиард помощи от Еврокомиссии

По словам президента, Еврокомиссия решила предоставить Украине помощь для противодействия коронавирусу в размере 1,2 миллиарда евро. Это решение теперь должны одобрить в Европарламенте и Совете ЕС. Зеленский назвал это "очередным сигналом о крепкой дружбе и партнерстве Европы с Украиной".

Продление карантина и загадочные пять этапов

Владимир Зеленский сказал, что поддерживает решение Кабмина продлить карантин до 11 мая.

Также он почти слово в слово пересказал то, о чем вчера заявили на заседании правительства: есть четкий план выхода из карантина, состоящий из пяти этапов. Что это за этапы пока не сообщают.

Снимать карантинные ограничения начнут при соблюдении двух условий: в течение десяти дней процент выявленных больных не изменяется или остается в пределах 5%; больницы будут заполнены пациентами с Covid-19 менее, чем наполовину.

Отечественный ПЦР-тесты и ИВЛ

По словам президента, завтра в регионы направят 200 тысяч ПЦР-тестов отечественного производства. В целом есть заказ на 2 миллиона таких тестов, сделанных в Украине. Также до конца мая от украинского производителя должны поступить 200 аппаратов ИВЛ.

На этой неделе в Украину прибыли 360 тысяч защитных респираторов и 800 тысяч реагентов для ПЦР-тестирования. А в Гостомеле сегодня приземлился Ан-225, на борту которого было более 12 миллионов масок и "сотни тысяч защитных костюмов и очков".

Украинское лекарство от коронавируса

Как рассказал Владимир Зеленский, Украина начинает клинические испытания препарата для борьбы с Covid-19. По предварительным выводам, он может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает коронавирусная инфекция. В первую очередь, это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.

"Есть надежда, что средство будет действенным не только для лечения, но и для профилактики заболевания" - заявил Зеленский и уточнил, что нужно дождаться официальных результатов клинических испытаний.

Подробностей о препарате, его свойствах и производителях пока нет.

Прокачать языки всей страной

В конце речи Владимир Зеленский напомнил, что ООН объявила 23 апреля Международным днем английского и испанского языков и сейчас, находясь дома, "мы можем всей страной прокачать собственные навыки и знания иностранных языков".

"Обязательно наступит день, когда все это закончится и нашу страну смогут посетить иностранные туристы. Давайте за время карантина повысим свой уровень иностранного языка и встретим гостей чистым и безупречным "Welcome to Ukraine" - резюмировал президент.

Полный текст речи

Желаю здоровья, дорогие украинцы! Продолжаю отчитываться перед вами о нашей борьбе с распространением коронавируса в Украине.

Для начала хочу поблагодарить всех украинцев, которые отмечали Пасху дома. Для всех это было непривычно, но очень важно для нашего здоровья. В этом году богослужения посетили около ста тысяч верующих, в то время как в прошлом году их было семь с половиной миллионов. Эта разница показывает, что мы зрелые, ответственные граждане, которые думают о себе, своих близких и украинских врачах. Считаю, что мы большие молодцы и можем собой гордиться.

Также сегодня я хочу отметить решение Еврокомиссии предоставить Украине помощь для противодействия коронавирусу в размере 1,2 миллиарда евро. Это важные средства, которые смогут гарантировать макрофинансовую стабильность в нашей стране и смягчат негативные последствия пандемии для граждан. Благодарю за это и искренне надеюсь, что предложение будет одобрено Европарламентом и Советом ЕС. Уверен, это станет очередным сигналом о крепкой дружбе и партнерстве Европы с Украиной.

Кроме того, я поддерживаю решение украинского правительства продлить карантин до 11 мая. Это правильный шаг, основанный на аналитике Национальной академии наук и Министерства здравоохранения.

У нас есть четкий план выхода из карантина. Вскоре Премьер-министр озвучит подробный сценарий из пяти этапов выхода из карантина.

Плавный выход начнется при двух ключевых условиях. Первое: в течение десяти дней процент выявленных больных не изменяется или остается в пределах 5%. Второе условие: больницы заполнены пациентами с Covid-19 менее чем наполовину.

Дорогие граждане! Мы все с нетерпением ждем момента, когда сможем вернуться к привычному ритму жизни. Сможем свободно ходить на работу, в парки, кинотеатры и рестораны. Но спешка в вопросе жизни и здоровья нации может быть фатальной. Поэтому еще немного терпения и самодисциплины. Продолжаем следить за развитием ситуации и – самое главное – сохраняем спокойствие.

Тем временем продолжается работа над обеспечением страны, наших больниц и аптек всем необходимым. Завтра будет отгружено и направлено в регионы Украины 200 тысяч ПЦР-тестов отечественного производства. В целом есть заказ на 2 миллиона ПЦР-тестов, сделанных в Украине. Также до конца мая мы ожидаем от украинского производителя 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. Среди прочего, на этой неделе к нам прибыло 360 тысяч защитных респираторов и 800 тысяч реагентов для ПЦР-тестирования.

А сегодня у нас радостное событие – в Гостомеле приземлился наш Ан-225, наша легендарная "Мрия". Самолет доставил на родину более 12 миллионов масок, а также сотни тысяч защитных костюмов и очков.

В целом отмечу, что за время борьбы с Covid-19 наши самолеты "Антонов" доставили в Украину, Америку, страны Европы и Ближнего Востока более двух тысяч тонн различных грузов. Вклад и важную роль Украины в борьбе с коронавирусом положительно оценивает весь мир.

Знаете, мы почему-то часто забываем, что нам есть чем и кем гордиться. Это неправильно, мы не должны стесняться и можем громко говорить о наших поводах для гордости. И это не только самолеты "Руслан" и "Мрия". Это и наши медики. Сегодня из Италии домой возвращается группа украинских врачей и вирусологов. Они помогли нашим итальянским друзьям в непростое время, но самое главное – они возвращаются домой с бесценным опытом лечения и противодействия коронавирусу. Я благодарю их за проделанную работу и искренне приветствую на родной земле.

Кроме того, я всегда говорил, что самым большим сокровищем Украины являются именно наши люди. У нас много талантливых ученых. С первых дней борьбы с коронавирусом они работают над поиском лекарств, которые могут помочь человечеству. Сейчас проходят исследования четырех различных лекарственных средств.

И в эти дни Украина начинает клинические испытания препарата для борьбы с Covid-19. Есть предварительные выводы наших ученых и производителей, согласно которым этот препарат может быть очень эффективным. У них есть все основания полагать, что он может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от тех осложнений, которые коронавирусная инфекция вызывает в человеческом организме.

Особенно это касается людей из зоны повышенного риска, имеющих сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. Есть надежда, что средство будет действенным не только для лечения, но и для профилактики заболевания.

Конечно, нам надо дождаться официальных результатов клинических испытаний, но вместе со всей страной мы верим в наших ученых и держим за них кулаки.

И напоследок. ООН объявила 23 апреля Международным днем английского и испанского языков. Сейчас, находясь дома, мы можем всей страной прокачать собственные навыки и знания иностранных языков.

Обязательно наступит день, когда все это закончится и нашу страну смогут посетить иностранные туристы. Давайте за время карантина повысим свой уровень иностранного языка и встретим гостей чистым и безупречным "Welcome to Ukraine".

Оставайтесь дома и будьте здоровы, дорогие украинцы! Желаю вам 36,6. Давайте беречь себя! Сбережем Украину!