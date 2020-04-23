Промышленное производство в Украине в марте 2020 года снизилось на 7,7% по сравнению с мартом 2019 года, тогда как в феврале падение составляло 1,5%, в январе – 5,1%, в декабре 2019 года – те же 7,7%. Данное падение держится уже 9-й месяц подряд.

Статистические данные обнародованы на сайте Государственной службы статистики.

При этом в марте 2020 года промпроизводство выросло на 3,6% (не скорректированных) и сократилось на 1,3% (сезонно скорректированных) по сравнению с февралем 2020 года.

В январе-марте 2020 года по сравнению с январем-мартом 2019 года промпроизводство сократилось на 5,1%.

В 2019 году промышленное производство сократилось на 1,1% по сравнению с 2018 годом.

Отметим, что падение промпроизводства сейчас наблюдается и в США. В частности, в марте падение в США стало рекордным с января 1946 года.