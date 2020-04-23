Попавшие в атмосферу после пожаров в Зоне отчуждения продукты горения ветром перемещены в западные районы Киевской области. Об этом во время брифинга заявили директор Укргидрометцентра Николай Кульбида и глава Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук.

"Перемещение продуктов горения, которые выбрасываются в атмосферу, происходит в южном направлении со скоростью 10-15 км/ч. Таким образом из Зоны отчуждения воздух перемещается на западные районы Киевской области, а с северных районов Житомирской области - в направлении городов Коростень и Житомир. Химическое загрязнение атмосферного воздуха в Киеве находится преимущественно на уровне характерном для апреля, но превышение предельно допустимых концентраций отмечается по диоксиду азота и частично по диоксиду серы и формальдегиду. Воздушной миграции цезия-137 не зафиксировано", - заявил Николай Кульбида.

По его словам, 24 апреля не ожидается существенных изменений погодных условий, лишь немного поменяется направление ветра.

Представитель ГСЧС Владимир Демчук заявил об уменьшении количество очагов горения в зоне отчуждения и в Житомирской области и их площади. По его словам, в Чернобыльской зоне на всех трех местах пожаров сейчас огня нет, а силы и средства ГСЧС работают по периметру и внутри, где это возможно. Демчук утверждает, что в Житомирской области ликвидировали два очага пожаров, а другие локализованные очаги не несут угрозы, поскольку открытого огня нет.

Радиационный фон в Киеве, области и Зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений.

На видео о перемещении продуктов горения с 03:33; о пожарах в зоне отчуждения и в Житомирской области - с 0:32

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