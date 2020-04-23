Курс доллара остановился на расстоянии копейки от отметки 27 грн/$
В четверг, 23 апреля, курс гривни на межбанковском валютном рынке упал до 27,11 грн/$1 с 27,01 грн/$1 в предыдущий рабочий день.
Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".
Как отмечается, котировки нацвалюты к закрытию торгов составили 27,09-27,13 грн/$1. По словам дилеров, гривня ослабилась в середине дня до 27,06 грн/$1 и продолжила падение, отреагировав на снижение Нацбанком Украины (НБУ) учетной ставки до 8%.
По информации НБУ, справочный курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 26,99 грн/$1 с 27,08 грн/$1 в среду.
Кроме того, Нацбанк также повысил официальный курс нацвалюты на 24 апреля – до 27,0137 грн/$1 с 27,0536 грн/$1 накануне.
Также Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 24 апреля 2020 года.
- USD 1 доллар США 27.0137
- EUR 1 ЕВРО 29.1383
- GBP 1 фунт стерлингов 33.3538
По информации НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 21 апреля составил 285,4 млн в долларовом эквиваленте в том числе $234,9 млн.
Напомним, по прогнозу аналитиков, к концу года курс гривни упадет на 25%.
Также сообщалось, что в 2021 году курс доллара может достичь 31,3 грн/$.