В четверг, 23 апреля, курс гривни на межбанковском валютном рынке упал до 27,11 грн/$1 с 27,01 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, котировки нацвалюты к закрытию торгов составили 27,09-27,13 грн/$1. По словам дилеров, гривня ослабилась в середине дня до 27,06 грн/$1 и продолжила падение, отреагировав на снижение Нацбанком Украины (НБУ) учетной ставки до 8%.

По информации НБУ, справочный курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 26,99 грн/$1 с 27,08 грн/$1 в среду.

Кроме того, Нацбанк также повысил официальный курс нацвалюты на 24 апреля – до 27,0137 грн/$1 с 27,0536 грн/$1 накануне.

Также Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 24 апреля 2020 года.

USD 1 доллар США 27.0137

EUR 1 ЕВРО 29.1383

GBP 1 фунт стерлингов 33.3538

По информации НБУ, объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 21 апреля составил 285,4 млн в долларовом эквиваленте в том числе $234,9 млн.

Напомним, по прогнозу аналитиков, к концу года курс гривни упадет на 25%.

Также сообщалось, что в 2021 году курс доллара может достичь 31,3 грн/$.