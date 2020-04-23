Депутат Европарламента в 2014-2020 годах Нейтан Гилл высказался против того, чтобы власти накладывали санкции на телеканал "112 Украина" за показ религиозного мультфильма на Пасху. Депутат считает, что это христианский мультфильм - о празднике и о едином для всех Боге.

Об этом пишет "112 Украина".

"Я не могу себе представить, что власть может решать наложить санкции на канал "112" за показ христианского мультфильма из-за того, что он сделан в России. Главный вопрос в том, если бы канал "112" показал пасхальное кино, сделанное в Америке, наложили ли бы за это санкции? Нормально ли это показывать американские фильмы, а российские считать плохими? Как бы там ни было, это же мультфильм о Пасхе, о Боге, о христианском наследии. И мы все верим в одного Бога, независимо от того, откуда мы. Безусловно, президент Украины верит в того же Бога, что и президент России", - сказал он.

Депутат добавил, что ему надо изучить этот вопрос глубже, чтобы в полной мере оценить ситуацию.

"Но когда я был ребенком, в Британии на Рождество и Пасху все телеканалы показывали религиозные фильмы, мультфильмы и программы. Но сейчас это редко делается на ТВ. Христианство отходит на задний план в западном мире. И мне обидно наблюдать то, что происходит в Украине, которая является очень набожной, религиозной страной. Я считаю, что если у вас есть телеканал "112", который готов транслировать мультфильм "Необыкновенное путешествие Серафимы", за это нельзя налагать санкции. Такой канал, наоборот, должен быть удостоен награды за то, что он показывает мультфильмы о христианском наследии вашего народа", - подчеркнул депутат.

На основании результатов мониторинга вещания, который зафиксировал в эфире телеканала "112 Украина" (ООО "ТРК "112-ТВ", н. Киев) признаки нарушений норм закона Украины "О телевидении и радиовещании", Национальный совет на заседании 23 апреля решил назначить телеканалу внеплановую проверку.

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