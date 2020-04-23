В Германии начали проводить первые клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции.

Об этом в среду, 22 апреля, сообщает агентство France-Presse.

Как сообщают в издании, на данный момент действует около 150 проектов, призванных создать препарат для борьбы с Covid-19. Испытания в Германии проведут на людях. По данным немецкого Института имени Пауля Эрлиха, в исследованиях примут участие 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.

Тестирования проведет лаборатория BioNTech в Майнце в партнерстве с американской фармацевтической компанией Pfizer, которая в свою очередь планирует запустить аналогичную программу испытаний в США. Специалисты BioNTech ранее специализировались на разработке препаратов против онкологических заболеваний.

Цель первого цикла испытаний — определить общую переносимость вакцины здоровым организмом. Если результаты удовлетворят специалистов, на втором этапе вакцину протестируют на добровольцах, которые наиболее уязвимы к инфекциям.

Также мы писали,что британские ученые с четверга, 23 апреля, начнут клинические испытания вакцины против Covid-19 на людях. Всего будет 500 испытуемых, которые получат 2 варианта вакцины и пройдут вакцинацию до середины мая.

Ранее мы сообщали, что В Китае успешно испытали вакцину от коронавируса на мышах, крысах и обезьянах.