Во фракции "Слуга народа" появились проблемы с голосами за назначение бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили вице-премьером. Во время обсуждения в партийном чате многие высказались против.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

"И группа Коломойского против, и списочники, и соросята, и октябрята - очень многие против. Больше минусов чем плюсов ставят. Так как голосов нет, Саакашвили могут не выносить на голосование, а назначат просто советником премьера или президента, а для этого не нужно голосование в зале", - говорит источник во фракции.

Тем не менее, как отмечает канал, в прошлом бывало, что тоже накануне все были против, а потом голосуют за.

Напомним, в среду, 21 апреля, Саакашвили сообщил, что получил предложение стать вице-премьер-министром Украины по реформам в Кабмине.

Как писала "Страна", его назначение может состояться уже в эту пятницу, 24 апреля. Ранее мы подробно разбирались в том, зачем Зе позвал Саакашвили во власть и проголосует ли за него Рада.