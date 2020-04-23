Госбюро расследований сообщило экс-главе Фонда госимущества Виталию Трубарову о подозрении в злоупотреблении властью и растрате госсредств. Бывшему чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Известно, что Трубаров является ставленником Игоря Коломойского. Об этом сообщается на сайте ГБР.

В сообщении уточняется, что находясь в должности начальника регионального отделения Фонда, Трубаров согласовал приостановление начисления арендной платы, чем незаконно изменил условия договоров аренды в пользу третьих лиц.

По данным следствия, экс-чиновник принимал незаконные решения об использовании имущества ГП "Государственное специализированное издательство "Высшая Школа", которое расположено в центре столицы. Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, действия подозреваемого нанесли ущерб государству на сумму 420 тысяч гривен.

Известно, что Виталий Трубаров в 2003-2006 годах возглавлял региональное отделение ФГИУ в Донецкой области, затем работал в Донецком облсовете и районной налоговой инспекции в Донецке. В период 2010-2015 годов он занимал пост заместителя, а затем начальника регионального отделения ФГИУ по Киеву.

В 2015-2017 годах Трубаров был помощником главы Фонда, затем главным специалистом отдела координации деятельности структурных подразделений ФГИУ. Ранее чиновник пытался восстановиться в должности через суд.

Ранее "Страна" писала о том, что СБУ и ГБР провели обыски в офисе Гостаможни.

Также мы сообщали, что Тэкс-главе ГБР Трубе готовят подозрение, он пообещал ответить властям жестко.