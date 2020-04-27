Наступившая неделя будет на стыке двух месяцев - в пятницу уже начнется май. А в последние три дня апреля - с 28 по 30е - ожидаются магнитные бури, поэтому метеозависимым людям стоит поберечь себя и свое здоровье.

Ниже мы публикуем гороскоп на новую неделю для всех знаков Зодиака с 27 апреля по 3 мая 2020 года.

Овен (21.03 - 20.04)

До четверга Овнам лучше поменьше проявлять инициативу, в спокойном режиме выполнять дела, не сильно напрягаться физически. Ближе к выходным можно расслабиться и уделить время своим увлечениям.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам следует внимательно смотреть по сторонам в прямом и переносном смыслах. Возможно, на горизонте появятся люди, которые захотят сделать подножку. Впрочем, никаких сильных потрясений этому знаку Звезды не сулят.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам надо не бояться отстаивать свою точную зрения, даже если страшно, что не услышат и не получится. Не опасайтесь говорить, если уверены в своей правоте. Смелость вознаградится тем, чего вы так давно хотели.

Рак (22.06 - 22.07)

На этой неделе эффект бумеранга произойдет в отношении тех людей, которые хотели подложить вам свинью. Ракам же о недругах думать не стоит, лучше переключить вниманию на свою семью, друзей и созидательные моменты.

Лев (23.07 - 23.08)

Если будете давать советы, то описывайте их подробно: то, что кажется очевидным для вас, не является таковым для других. Из-за этого вас могут упрекнуть в том, что хотели навредить или не были искренними в своих побуждениях.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам важно больше двигаться. Сейчас ваш организм требует спортивной нагрузки и отказывать ему не надо. Также, возможно, вы остановились в плане реализации своих целей. Это тоже нужно начинать исправлять - воплощайте то, что запланировали ранее.

Весы (24.09 - 23.10)

Весов могут ждать приятные приобретения. Возможно, некоторые покупки уйдут на подарок, но в итоге он обрадует своего получателя. Постарайтесь повышать бодрость своего духа и делиться хорошим настроением со всеми окружающими.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам следует подсчитать свой бюджет, более внимательно относиться к тому, как и на что тратите деньги. В начале недели одалживать никому не надо, даже если вас очень будут просить.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам на этой неделе нужно больше отдавать - тем, кто будет и не будет об этом просить. Обращайте внимание на нуждающихся и требующих помощи. Ваша доброта будет вознаграждена.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам на этой неделе нужно более чутко относиться ко всем, кто рядом. Обращайте внимание на поведение детей, животных. Особенно внимательны будьте к старикам, чтобы в любой момент вы были готовы помочь, если понадобится.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям нужно вновь начинать мечтать о глобальном. Такие мысли помогут прожить неделю на позитивной волне. Еще постарайтесь не сбивать режим - спите не менее семи-восьми часов, иначе во второй половине недели почувствуете усталость.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам нужно перестать тянуть одеяло на себя и начать больше поинтересоваться потребностями близких. С друзьями и любимыми проявляйте терпение, не судите строго и при необходимости извинитесь, даже если сразу покажется, что виноваты не вы.