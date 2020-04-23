Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны дополнительные предложения о продлении санкций против российских веб-ресурсов и программных продуктов. В частности, он предлагает продлить санкции не только против "ВКонтакте" и "Одноклассники", но и против "Яндекс", "Mail.ru", "Доктор Веб", "Касперский", "1С" и "Парус".

Об этом сообщает СБУ на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы не просто защищаем украинских граждан от фейков и информационных выбросов из российских соцсетей, но и заботимся о кибербезопасности для представителей бизнеса, государственных и образовательных учреждений. Ведь любой российский почтовый сервис или антивирус может быть использован во вред Украине. Поэтому надо минимизировать риски. Блокируя такие ресурсы и программы, мы заботимся о безопасности страны в целом", - заявил глава СБУ Иван Баканов.

Также он предложил создать и обеспечить функционирование в Украине Единого реестра программного обеспечения, которое можно использовать в государственных информационно-телекоммуникационных системах. По мнению киберсотрудников СБУ, это даст возможность ограничить закупки и создаст благоприятные условия для развития украинской IТ-сферы.

Ранее мы писали, что 10 апреля СБУ внесла предложения о продлении запрета российских соцсетей еще на 3 года.

Кроме того, Служба безопасности с начала карантина разоблачила 154 распространителя фейков, связанных с коронавирусом.