В работе Приват24 произошел масштабный сбой. Пользователям рекомендуют не использовать приложение
В работе некоторых сервисов в мобильном приложении Приват24 около 17:00 в четверг, 23 апреля, произошел технический сбой. Для возобновления работы потребуется до полутора часов.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Наши специалисты прилагают все возможные усилия для максимально быстрого возобновления работы всех версий сервиса. Возобновление продолжается, для полного выхода на штатную работу может понадобиться до полутора часов. Мы надеемся меньше", – отметили в пресс-службе "Приватбанка".
На период неполадок "Приватбанк" рекомендует использовать веб-версию Приват24 для проведения необходимых операций, в том числе с мобильного телефона.
РАнее "Страна" писала о том, что "Приватбанк" продлил украинцам карты для выплат из-за карантина по коронавирусу.
Также мы сообщали, что по дпнным "Приватбанка", украинцы на 76% уменьшили покупки ювелирных изделий и на 61% - одежды и обуви.