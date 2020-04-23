В работе некоторых сервисов в мобильном приложении Приват24 около 17:00 в четверг, 23 апреля, произошел технический сбой. Для возобновления работы потребуется до полутора часов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Наши специалисты прилагают все возможные усилия для максимально быстрого возобновления работы всех версий сервиса. Возобновление продолжается, для полного выхода на штатную работу может понадобиться до полутора часов. Мы надеемся меньше", – отметили в пресс-службе "Приватбанка".

На период неполадок "Приватбанк" рекомендует использовать веб-версию Приват24 для проведения необходимых операций, в том числе с мобильного телефона.



РАнее "Страна" писала о том, что "Приватбанк" продлил украинцам карты для выплат из-за карантина по коронавирусу.

Также мы сообщали, что по дпнным "Приватбанка", украинцы на 76% уменьшили покупки ювелирных изделий и на 61% - одежды и обуви.