В УЕФА рассматривают два сценария для возобновления футбольного сезона, который прервал коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА в четверг, 23 апреля.

Как отмечается, по первому сценарию национальные чемпионаты и еврокубки будут проведены параллельно. Второй сценарий предполагает завершение внутренних турниров, а затем возобновление еврокубков в августе.

Кроме того, УЕФА снова призвал лиги доиграть прерванный сезон, чтобы места в еврокубках были распределены естественным образом. Если чемпионаты не будут доиграны по уважительным причинам (запрет на проведение спортивных соревнований в стране, непреодолимые экономические проблемы), то УЕФА потребует выбрать клубы для участия в еврокубках на основании спортивных достижений в сезоне-2019/20.

Также УЕФА может отказать в допуске или самостоятельно оценить возможный допуск к еврокубкам любого клуба, если чемпионат не был доигран без уважительной причины, если процедура выбора была непрозрачной, а также в случае, если будет существовать общественное мнение, что клуб для участия был выбран несправедливо.

Напомним, ранее УЕФА уже настоятельно рекомендовали всем европейским странам доиграть чемпионаты.

Также мы писали, что ВОЗ на повышенных тонах посоветовала УЕФА забыть о футболе до конца 2021 года.