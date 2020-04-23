Владимир Зеленский в своем видеообращении 23 апреля рассказал о прилете в Украину самого большого транспортного самолета в мире - Ан-225 "Мрия". Он привез медикаменты из Китая.

"А сегодня у нас радостное событие - в Гостомеле приземлился наш АН-225, наша легендарная "Мрия". Самолет доставил на родину более 12 миллионов масок, а также сотни тысяч защитных костюмов и очков.

В целом, отмечу, что за время борьбы с covid-19, наши самолеты "Антонов" доставили в Украину, Америку,

страны Европы и Ближнего востока более двух тысяч тонн различных грузов. Вклад и важную роль Украины в борьбе с короновирусом положительно оценивает весь мир", - заявил президент.

"Страна" уже публиковала новое обращение Зеленского к украинцам.

Также мы ведем онлайн-хронику коронавируса в Украине.