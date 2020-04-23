В Украине проходят исследования четырех лекарств от коронавируса. А в эти дни уже начинаются клинические испытания препарата для борьбы с Covid-19.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в обращении к украинцам, обнародованном 23 апреля.

"Я всегда говорил, что самым большим сокровищем Украины является именно наши люди. У нас много талантливых ученых и ученых. С первых дней борьбы с короновирусом, они работают над поиском лекарств, которые могут помочь человечеству. Сейчас проходят исследования четырех различных лекарственных средств", - сказал Зеленский.

По его словам, в эти дни Украина начинает клинические испытания препарата для борьбы с Covid-19. Есть предварительные выводы украинских ученых и производителей, по которым этот препарат может быть эффективным.

"У них есть все основания полагать, что он может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от тех осложнений, которые коронавирусная инфекция вызывает в человеческом организме. Особенно это касается людей из зоны повышенного риска, имеющих сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. Есть надежда, что средство будет действенным не только для лечения, но и для профилактики заболевания. Конечно, нам надо дождаться официальных результатов клинических испытаний, но вместе со всей страной мы верим в наших ученых и держим за них кулаки", - сказал Зеленский.

Напомним, в своем обращении Зеленский также назвал два условия отмены карантина в Украине. Так, в течение десяти дней процент выявленных заболеваний должен не меняться и оставаться в пределах 5%, а больницы должны быть заполнены пациентами с Covid-19 меньше чем на половину (эти же условия накануне озвучивали в Кабмине).