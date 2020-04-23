Президент Украины Владимир Зеленский озвучил два условия для плавного выхода страны из карантина.

Об этом он заявил во время своего обращения к украинцам в четверг, 23 апреля.

По его словам, плавный выход начнется при двух ключевых условиях:

в течение десяти дней процент выявленных заболеваний не изменяется или остается в пределах 5 процентов больницы заполнены пациентами с COVID-19 меньше чем на половину

Кроме того, Зеленский отметил, что вскоре премьер-министр Денис Шмыгаль озвучит детальный сценарий из пяти этапов выхода из карантина.

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Напомним, вчера Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине без обещанных послаблений. Режим обещают смягчить только после 11 мая.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему власти так и не ослабили карантин и когда это произойдет. Тем временем по данным на утро 23 апреля, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 7 170 человек.