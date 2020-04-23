На проспекте Бандеры активно продолжается капитальный ремонт ключевой трассы для столицы. В связи с этим движение транспорта в этом участке будет ограничено.

Об этом сообщает Коммунальная корпорация "Киевавтодор" на странице Facebook.

Уточняется, что на неделю быстрее, чем планировали обновили участки между ул. Иорданской и путепроводом на ул. Богатырской. После чего, работники приступят к следующему этапу - ремонту в зоне путепровода на пересечении с проспектом Г. Сталинграда.

В связи в этим с 23:00 24 апреля до 31 мая на проспекте частично ограничат движение транспорта. Во время работ можно будет проехать по одной проезжей части (по 2 полосы движения в каждом направлении).

Ранее мы сообщали, на каких дорогах столицы Киеватодор ограничит движение с середины апреля.

Также мы писали, что Кабмин утвердил госгарантии под финансирование "Укравтодора" почти на 20 млрд грн.