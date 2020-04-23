Вечером в четверг, 23 апреля, президент Владимир Зеленский опубликовал новое обращение к украинцам, в котором он приветствует решение правительства продлить карантин и благодарит тех, кто отметил Пасху дома.

Видео обнародовано в Facebook главы государства.

"Хочу поблагодарить всех украинцев, которые отмечали Пасху дома. Ваш поступок доказывает - мы зрелые, ответственные граждане, которые думают о себе, своих близких и украинских врачах", - сказал Зеленский.

Также он отметил решение Еврокомиссии предоставить Украине помощь для противодействия коронавирусу в размере 1,2 миллиарда евро.

"Это важные средства, которые смогут гарантировать макрофинансовую стабильность в нашей стране и смягчат негативные последствия пандемии для граждан", - сообщил президент.

Также он заявил, что поддерживает решение украинского правительства продлить карантин до 11 мая. По словам Зеленского, это правильный шаг, а у власти с есть четкий план выхода из карантина.

"Сегодня же в Гостомеле приземлился наш Ан-225, наша легендарная "Мрия". Самолет доставил на родину более 12 миллионов масок, а также сотни тысяч защитных костюмов и очков", - сказал Зеленский.

Также, по его словам, в ближайшие дни в Украине начнут клинические испытания препарата для борьбы с Covid-19.

Напомним, утром 23 апреля Зеленский лично встретил Ан-225 "Мрию", который доставил медицинский груз из Китая.