Шевченковский райсуд Киева обязал СБУ в течение суток открыть уголовное производство о возможной государственной измене против главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Украины Леонида Кучмы из-за подписания в Минске документа о создании консультационного совета с "ЛДНР".

Иск в суд подал нардеп Владимир Вятрович. Об этом он написал на своей странице в соцсети и опубликовал фото решения суда.

Как следует из документа, судья Шевченковского районного суда Киева Антонюк М.С. удовлетворил жалобу Вятровича на бездеятельность СБУ. Ответственное лицо СБУ должно в течение 24 часов внести в ЕРДР информацию об уголовном правонарушении, которая изложена в обращении нардепа, и начать расследование. Решение обжалованию не подлежит.

Фото: facebook.com

Напомним, нардеп из фракции "Европейская солидарность" и экс-глава Института нацпамяти Владимир Вятрович обратился в суд после того, как стало известно о подписании Андреем Ермаком и Леонидом Кучмой на переговорах в Минске документа, который предполагает создание консультативного совета с представителями ОРДЛО при трехсторонней контактной группе. По мнению Вятровича, подписание такого документа является государственной изменой, противоречат Конституции и законодательству и говорит о поддержке государства-агрессора.

Ранее "Страна" разбиралась, почему Ермака обвинили в госизмене за создание Консультационного совета по Донбассу.

Также мы сообщали, что Вятровича вызвали на допрос в ГБР по делу о воровстве средств на форуме по Голодомору.