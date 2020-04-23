Старый вход в Киевский зоопарк, что на проспекте Победы, начали разрушать бульдозеры.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

В рамках реконструкции зоопарка входная группа будет построена с другой стороны - на улице Зоологической. Демонтаж старого входа должны закончить через две недели.

К новому входу должны были перенести бетонные с медным покрытием фигуры львов и бизона, которые были установлены возле зоопарка в 1960-х годах. Ранее администрация зоопарка обещала, что скульптуры реставрируют и установят возле нового входа. Говорили, что восстановлением и переносом фигур будут заниматься дочь и зять автора Александра Рубана.

Ранее гендиректор Киевского зоопарка Кирилл Трантин рассказал сайту "Сегодня", что скульптуры находятся в слишком плохом состоянии. Их заменят на новые.

"Новую статую безона планируют через неделю поставить возле нового входа в зоопарк, до формального открытия сезона. Вторую новую скульптуру львов установят ко Дню Киева, в конце мая", – сказал он.

"Старые скульптуры львов и зубров, ставших уже визитной карточкой зоопарка, никто уничтожать не будет, хотя они в очень плохом состоянии. Их аккуратно демонтируют и установят на территории зоопарка", – добавил Трантин.

Также у нового входа уже установлена новая разноцветная скульптура жирафа.

Напомним, концепцию развития Киевского зоопарка презентовали в 2016 году. Согласно с ней, реконструкцию планируется провести в шесть этапов, которые продлятся более пяти лет. Первый этап начали весной 2018 года. На третью очередь реконструкции запланировали потратить около 800 миллионов гривен.

Как сообщалось, Киевский зоопарк не планирует закрываться из-за карантина.

Также мы писали, что в киевском зоопарке появится океанариум. Через него будет вход в сам зверинец.