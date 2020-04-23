После заявления главы НАПК Александра Новикова о том, что ни одна политическая партия не воспользовалась своим правом отказаться от государственного финансирования, в "Слуге народа" подписали заявление, чтобы сделать это.

Об этом в Facebook сообщила заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

"Мы отказались от бюджетного финансирования до конца 2020 года. Точка! Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко подписал соответствующее письмо, которое сегодня было передано и зарегистрировано в НАПК. Поэтому "не читайте перед обедом советских газет", которые разгоняют зраду. Мы выполнили свое обещание", - написала Кравчук.

Она напомнила, что раньше украинское законодательство позволяло отказаться от госфинансирования только на всю парламентскую каденцию партии. Поэтому, по словам Кравчук, нардепам "пришлось внести изменения в государственный бюджет и проголосовать их в сессионном зале, чтобы дать возможность отказываться от денег поквартально".

"Госфинансирование партии "Слуга народа" на 2020 год - примерно 140 млн грн. Своим письмом в НАПК мы отказываемся от бюджетных денег на 3 и 4 кварталы, то есть 70 млн гривен, чтобы направить их на борьбу с коронавирусом. Но средства за 1 и 2 кварталы мы также передадим на противодействие Covid-19, просто сделаем это по-другому. Законодательство не позволяет отдать их напрямую - так как благотворительность не является уставной деятельностью партии. Поэтому мы профинансируем общественные организации, которые занимаются закупкой медикаментов, медсредств и оборудования для борьбы с вирусом", - сообщила Евгения Кравчук.

По ее словам, контролировать деятельность этих организаций будут депутаты-мажоритарщики от "Слуги народа", а в тех округах, где мажоритарщиков нет, - депутаты-списочники, закрепленные за этими округами или региональные ячейки.

"Я хочу, чтобы эстафету подхватили другие парламентские партии. У нас нет цели показать, что "Слуга народа" хорошая и искренняя, а другие - плохие и жадные. Наша цель - здоровые украинцы. Надеюсь, хоть в этом вопросе мы с другими политсилами едины", - написала Кравчук.

Отметим, что председатель "Слуги народа" Александр Корниенко в конце марта уже говорил, что партия отказалась от финансирования за счет государственного бюджета до конца года. Однако после этого в НАПК заявили, что им не приходило обращения от политсилы.