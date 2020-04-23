Коронавирусная инфекция может привести к сбоям в работе служб вакцинации, вследствие чего человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний, таких как корь и полиомиелит.

Об этом сообщают в заявлении ВОЗ, в четверг, 23 апреля.

В ВОЗ напомнили, что когда службы вакцинации во время чрезвычайных ситуаций начинают работать с перебоями, возрастает риск таких болезней, как корь и полиомиелит. Примером этому может служить вспышка кори в 2019 году в Демократической Республике Конго, которая унесла более 6 тыс. жизней.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в условиях нынешней пандемии нельзя проиграть битву по защите всех и повсеместно против заболеваний, которые можно предотвратить при помощи вакцин.

"Если мы не будем проводить вакцинацию, то эти болезни вернутся", - сказал он.

По оценке ВОЗ, до пандемии коронавируса в мире был достигнут огромный прогресс в обеспечении иммунизации детей. В частности, в 2018 году 86% детей в возрасте до пяти лет были вакцинированы от дифтерии, столбняка и коклюша. В 2000 году охват вакцинацией составлял 72%, а в 1980 - только 20%. Но, по прогнозам организации, нынешний уровень вакцинации все еще не дотягивает до 95-процентного охвата, который необходим для полной защиты от вспышек этих заболеваний.

ВОЗ призвала государства в условиях вспышки коронавируса "защитить службы иммунизации" и осуществить срочные программы вакцинации в тех местах, где их работа была прервана.

Ранее мы сообщали, что в ВОЗ рассказали, когда можно ожидать официальную вакцину от коронавируса.

Напомним, в конце прошлого года Украина вошла в топ-5 стран мира по заболеваемости корью.