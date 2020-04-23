Правоохранители изъяли в ходе обысков, которые проводятся сегодня у подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, несколько сим-карт и карабин, принадлежащий ее мужу.

Об этом сообщил адвокат Кузьменко Тарас Беспалый, передают "Украинские новости".

"Искали мобильные телефоны, ноутбуки и незарегистрированное оружие. Из изъятого только несколько сим-карт мобильных телефонов стартовых пакетов, плюс изъяли официально зарегистрированный карабин, который принадлежит Петру Кияну (муж Кузьменко)", - сказал он.

По словам Беспалого, обыски еще продолжаются, но в течение часа должны завершиться.

Напомним, Печерский районный суд Киева продлил арест Кузьменко до 30 мая. При этом ранее прокуратура продлила срок досудебного расследования до 12 июля 2020 года.

Как мы писали, Кузьменко во второй раз отказалась от полиграфа из-за недоверия к эксперту.