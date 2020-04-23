Спикер парламента Дмитрий Разумков поручил первому заместителю председателя Верховной Рады Руслану Стефанчуку в течение недели создать рабочую группу, чтобы она занялась законопроектом "О парламентской оппозиции".

Об этом со ссылкой на текст распоряжения председателя парламента сообщает "Интерфакс-Украина".

Уточняется, что распоряжение было подписано в четверг, 23 апреля, и предусматривает возложение на первого заместителя председателя Рады Руслана Стефанчука обязанностей по созданию группы для работы над законопроектом о парламентской оппозиции.

В течение 7 дней после подписания, первый вице-спикер должен внести предложения о составе рабочей группы: в нее должны войти представители депутатских фракций и групп, а также привлеченные эксперты.

Напомним, что еще летом 2019 года Дмитрий Разумков заявлял, что "Слуга народа" уже разрабатывает закон о парламентской оппозиции.