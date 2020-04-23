Почти половина умерших от коронавируса в Европе проживали в домах престарелых. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает ВВС.

"По оценкам из стран Европейского региона, до 50% тех, кто умер от COVID-19 находились в учреждениях социальной опеки долгосрочного пребывания. Это невероятная человеческая трагедия", - отметил он.

По словам Клюге, ситуация в таких заведениях вызывает большую обеспокоенность. Чтобы защитить стариков в учреждениях опеки обслуживающий персонал живет в палатках на улице.

Ранее "Страна" писала о том, что в США в доме престарелых случайно обнаружили 17 умерших от коронавируса.

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