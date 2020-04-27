Несмотря на карантин, количество выходных в мае остается таким же, как и в последние годы. Украинцев ждут два дополнительных выходных 1 и 9 мая, и, соответственно, два долгих уикенда продолжительностью по три дня.
Собрали информацию о выходных в мае, а также графике работы банков.
Сколько выходных будет в мае
В мае на календаре 12 выходных дней и 19 рабочих. При этом дважды будет выпадать по три выходных дня подряд.
На День труда отдыхаем с 1 по 3 мая - с пятницы по воскресенье.
На День победы с 9 по 11 мая включительно - с субботы до понедельника.
Кстати, в Донецке решили перенести парад 9 мая из-за коронавируса. На какой именно срок - пока не ясно.
А в Австрии решили окончание Второй мировой войны отметить онлайн.
Как работают банки
В мае отделения банков, кроме субботы и воскресения, не будут работать:
1 мая (пятница)
11 мая (понедельник).
Эти два будних дня - официальные выходные. День труда 1 мая, а 11 мая отдыхаем из-за Дня победы в субботу.
Как работают банки в 2020 году. График выходных дней и переноса
Напомним, что в Офисе Зеленского списали на празднование Пасхи рост числа заболевших коронавирусом.
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