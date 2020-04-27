Несмотря на карантин, количество выходных в мае остается таким же, как и в последние годы. Украинцев ждут два дополнительных выходных 1 и 9 мая, и, соответственно, два долгих уикенда продолжительностью по три дня.

Собрали информацию о выходных в мае, а также графике работы банков.

Сколько выходных будет в мае

В мае на календаре 12 выходных дней и 19 рабочих. При этом дважды будет выпадать по три выходных дня подряд.

На День труда отдыхаем с 1 по 3 мая - с пятницы по воскресенье.

На День победы с 9 по 11 мая включительно - с субботы до понедельника.

Кстати, в Донецке решили перенести парад 9 мая из-за коронавируса. На какой именно срок - пока не ясно.

А в Австрии решили окончание Второй мировой войны отметить онлайн.

Как работают банки

В мае отделения банков, кроме субботы и воскресения, не будут работать:

1 мая (пятница)

11 мая (понедельник).

Эти два будних дня - официальные выходные. День труда 1 мая, а 11 мая отдыхаем из-за Дня победы в субботу.

Как работают банки в 2020 году. График выходных дней и переноса

Напомним, что в Офисе Зеленского списали на празднование Пасхи рост числа заболевших коронавирусом.

Также мы писали, почему власти так и не ослабили карантин и когда это произойдет.