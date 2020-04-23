Ирландский лоукостер Ryanair отказывается совершать полеты с пустыми средними креслами для соблюдения социальной дистанции между пассажирами. Исполнительный директор компании Майкл О'Лири назвал такие правила идиотскими и заявил, что на таких условиях самолеты Ryanair не вернутся в небо. Об этом пишет The Guardian.

Майкл О'Лири четко обозначил, как отреагирует авиакомпания на то, если власти все же введут подобные ограничения.

"Либо правительство платит за среднее место, либо мы не будем летать... Мы не можем зарабатывать на 66% факторах нагрузки", - заявил О'Лири и добавил, что оставлять пустым место между пассажирами бессмысленно и не несет никакой пользы.

Известно, что Ryanair ранее совершал частые полеты с максимально заполненными салонами, а в марте лукостер остановил все свои полеты как минимум до лета. Однако недавно появилась информация, что авиакомпания Ryanair заявила о готовности продавать билеты по 1 евро и поставила перед собой задачу поднять в небо самолеты.