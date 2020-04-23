В четверг, 23 апреля, представители СБУ и ГБР провели обыски в офисе Государственной таможенной службы. Правоохранители заинтересовались гербом Таможни.

Об этом сообщает "Нова митниця" в Facebook.

Как отмечается, в декабре 2019 года Гостаможслужба провела закупку услуг по разработке символики и концепции новой формы для Таможни стоимостью почти 30 тысяч гривен. ООО "Геральдическая палата "Олекса Руденко и Компаньоны" разработало новую концепцию эмблемы, флага, формы и других элементов геральдики для Государственной таможенной службы Украины. В таможне заявили, что все документы, которые подтверждают выполнение работ подрядчиком есть в полном объеме.

"25 февраля проект новых геральдических знаков был направлен в Министерство финансов на согласование. После того его должна утвердить Комиссия по геральдике и президент Украины своим указом. Сегодня правоохранители изъяли документы по исполнению указанных услуг", - говорится в сообщении.

В ведомстве уверены, что обыски на Таможне прошли по надуманному политически мотивированному делу, однако готовы предоставить полное содействие правоохранительным органам по их расследованию.

Как сообщалось, Офис гепрокурора открыл уголовное дело по заявлению Уманского о коррупции в налоговой и на таможне.

Также мы писали, что прокуратура подозревает киевскую таможню в незаконном экспорте медицинских масок в Испанию.