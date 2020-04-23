В отделениях "Новой почты" появились объявления о том, что с 28 апреля верификация клиентов будет проводиться при совершении финансовых операций на сумму от 5 тысяч гривен. Ранее ее осуществляли тогда, когда сумма операции превышала 15 тысяч гривен.

"С 28 апреля верификация клиентов будет проводиться при совершении финансовых операций на сумму, которая равняется или превышает 5 тысяч гривен в сутки. Речь идет про такие услуги как оплата доставки, отправление или получение денежных переводов, совершение платежей и так далее. Это касается операций как в наличной форме, так и с использованием банковской платежной карты", - сказано в объявлении.

Уточняется, что изменения вводятся в связи со вступлением в силу 28 апреля вступает в силу закона №361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

По закону теперь сотрудник "Новый почты" в случае проведения операций на сумму от 5 тысяч гривен будет делать копию паспорта, заверять ее у клиента и загружать в систему.

Напомним, "Страна" подробно разбиралась, как меняются правила платежей в Украине с 28 апреля в связи с принятием упомянутого закона. Так, теперь анонимно (без предоставления документов и идентификации) нельзя будет отправлять денежные переводы без открытия счета, пополнять счета других людей, пополнять счета в платежных терминалах, а также - платить за полученные товары или услуги. Речь о случаях, когда сумма операции превышает или равняется 5 тысячам гривен.