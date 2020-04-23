Скандально известный ровненский прокурор Андрей Таргоний, прославившийся после того как в 2014 году радикал Александр Музычко по кличке Сашко Билый оттаскал его за галстук, снова дал о себе знать. На этот раз Таргоний одержал победу в Верховном суде.

Так, суд постановил, что в 2018 году, при генпрокуроре Юрии Луценко, его несправедливо подвергли наказанию в виде выговора за то, что, будучи в отпуске, он сидел в судебном заседании возле обвиняемого и представлялся "прокурором по криминалу".

Два года назад Квалифицированная комиссия прокуроров посчитала нарушением этики само присутствие в суде Андрея Таргония рядом с обвиняемым в нанесении телесных повреждений. При этом он не участвовал в этом деле как прокурор. Но ему все равно вынесли выговор. Таргоний не растерялся и решил обжаловать это решение в Верховном суде.

11 марта 2020 года Верховный суд принял решение в пользу Таргония. Как сказано в судебном решении, само присутствие прокурора в зале суда в качестве вольного слушателя не является нарушением прокурорской этики. При вынесении такого решения высшая судебная инстанция установила, что из материалов звукозаписи журнала судебного заседания за 2018 год Демидовского районного суда Ровенской области в уголовном производстве №12016180160000413 по обвинению ОСОБА_2 по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины на 2 цифровых носителях - компакт-дисках установлено следующее. В промежутке с 03 мин. 39 сек. до 04 мин. 12 сек. технической звукозаписи содержится озвученное представителем потерпевшей ходатайство судье выяснить, в каком статусе в судебном заседании находится Андрей Таргоний, который согласно звукозаписи дословно "представляется работником прокуратуры Ровенской области. А потому представитель, потерпевший в уголовном производстве, просил судью выяснить, на какой стороне в судебном заседании находится Таргоний, акцентируя внимание на том, чтобы судья выяснила дословно речь представителя потерпевшего.

"... Он поддерживает государственное обвинение или нет ... или он поддерживает сторону обвинения, защиты ... " - отметили в суде.

В дальнейшем, согласно звукозаписи в промежутке с 04 мин. 12 сек. по 04 мин. 54 сек., судья спросил Таргония, имеет ли он полномочия по данному производству и попросил объяснить.

"Я действительно являюсь прокурором по криминалу. В настоящее время я нахожусь в ежегодном очередном отпуске, и в данном судебном заседании являюсь вольным слушателем. Мне интересно как вы проводите судебные слушания, мне импонирует Ваш стиль судебного разбирательства, и я перенимаю от Вас опыт” – сказал Таргоний.

Учитывая эти обстоятельства, Верховный суд решил снять выговор с прокурора, которого душил Сашко Билый. Стоит отметить, что Таргоний везучий человек. Но после этого он также сумел выпутаться и даже восстановиться в прокуратуре, где работает по сей день.

Инцидент между Билым и Таргонием

Напомним, в июле 2019 года, Андрея Таргония задерживали за сокрытие зарплаты.