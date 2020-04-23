На трассе Винница - Калиновка 36-летний полицейский на автомобиле Skoda Fabia насмерть сбил перебегавшего дорогу пешехода. Полицейский не был на службе и был трезвый.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области в четверг, 23 апреля.

Инцидент произошел в селе Дорожное Винницкого района 23 апреля около 3 часов. "По предварительной информации следственного управления ГУНП, 36-летний водитель автомобиля Skoda Fabia, допустил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть дороги. Повреждения, полученные пострадавшим, оказались несовместимыми с жизнью. 46-летний житель Днепропетровской области погиб на месте происшествия", - сказано в сообщении.

За рулем находился служащий правоохранительных органов вне службы. Водитель автомобиля на место происшествия вызвал скорую помощь и полицию. "Полицейский прошел медицинское освидетельствование, по результатам которого, он был трезв. У него отобраны образцы крови для проведения экспертизы", - продолжают в пресс-службе.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего), за что предусмотрено до восьми лет лишения свободы.

Напомним, с 28 марта в Виннице ограничили въезд из-за коронавируса. Меры введены с целью недопущения распространения вируса Covid-19 на территории города и области

Как сообщала "Страна", в феврале этого года в Броварах под Киевом пьяный полицейский сбил пешеходов, один из них погиб.

В ноябре прошлого года под Кропивницким полицейский также сбил пешехода насмерть.