Временная следственная комиссия Верховной Рады, изучавшая информацию о соблюдении требований закона во время смены владельцев телеканалов 112, ZIK и NewsOne и по обеспечению противодействия информационному влиянию России, подала отчет о своей работе и предлагает парламенту его утвердить.

ВСК была создана в октябре 2019 года. Ее председателем стала бывшая журналист телеканала "1+1", а ныне депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк, заместителем председателя ВСК стала член фракции "Голос" Александра Устинова.

В самом проекте отчета ВСК предельно мало конкретики. В основном, там идет перечисление общеизвестных и доступных в открытых источниках фактов о том, как менялись собственники телеканалов (сейчас собственником всех трех является нардеп от "Оппоплатформы" Тарас Козак, близкий соратник Виктора Медедчука), а также какие к ним претензии у Нацсовета и у СБУ.

Так, комиссия установила (хотя информация об этом и так общедоступная), что в отношении трех телеканалов осуществляется досудебное следствие СБУ по четырем эпизодам:

- по организации телемоста, который планировался между телеканалом NewsOne и "Россия 1" в июле 2019 года;

- по возможной причастности бенефициарных собственников канала NewsOne по финансированию оборонного комплекса Российской федерации;

- относительно происхождения денежных средств, которые использовались народным депутатом Тарасом Козаком для покупки корпоративных прав ООО "Новости 24 часа" (NewsOne), а также обстоятельства получения им корпоративных прав группы предприятий телеканалов 112 Украина и ZiK;

- о противоправном получении корпоративных прав группы компаний 112 Украина. Речь идет о заявлении экс-собственника телеканала 112 Подщипкова о том, что у него этот канал незаконно отобрали, что на самом канале называют подготовкой рейдерской атаки. В докладе очень подробно описывается позиция Подщипкова.



При этом, как следует из отчета ВСК, расследование не добилось серьезных успехов, так как первичные документы сохраняются за границей и получить их возможно будет только путем запросов правоохранительных органов о предоставлении международной правовой помощи к иностранным юрисдикциям.



Также в отчете ВСК упоминаются эпизоды из эфира телеканалов, которые рассматривались Нацсоветом по вопросам телерадиовещания. В четырех случаях Нацсовет нашел нарушения. В частности, регулятор счел нарушением трансляцию выступления в парламенте депутата Вадима Рабиновича, который назвал экс-спикера Андрея Парубия фашистом.

Также анализируется процесс продажи телеканала NewsOne и выссказывается предположение, что его прежние собственники (отец и сын Мураевы) могли использовать схемы по налоговой оптимизации полученного дохода от продажи.



В итоге в отчете ВСК предлагается поручить Главе Верховной Рады направить выводы ВСК в Офис Генпрокурора, СБУ, ГБР, ГФС и НАБУ с целью проверки изложенной в документе информации и, в случае наличия оснований, принятия этими органами предусмотренных законом мер. Хотя, повторимся, львиная доля материалов доклада содержит общеизвестные факты.

Напомним, на самих телеканалах работу данной ВСК называют политичеким давлением со стороны власти.