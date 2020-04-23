Минздрав планирует скорректировать медицинскую реформу Супрун уже по итогу первого месяца действия ее второго этапа.

Об этом 23 апреля, в ходе онлайн-брифинга по итогам заседания регионального штаба по ликвидации последствий ЧС в Закарпатской области, сообщил замминистра здравоохранения - главный государственный санврач Виктор Ляшко.

"В настоящее время мы рассматриваем все вопросы насчет медреформы, внедряем новый пакет Сovid-19, учитываем все возможные просчеты. По итогам первого месяца (действия второго этапа, с 1 мая – Ред.) медреформы будем предлагать правительству пересмотреть или внести какие-то коррективы, чтобы в первую очередь обеспечить медработников качественной рыночной зарплатой, а пациентов - качественной медпомощью", - сказал он.

Ляшко о медреформе - с 10:40

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что второй этап реформы Супрун оставит на улице врачей.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский также считает, что реформа Супрун провалилась. По словам главы государства, в медицинской сфере в стране не осталось ничего, кроме врачей.