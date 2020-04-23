В четверг, 23 апреля, во Вьетнаме начнут снимать карантинные ограничения, которые были введены из-за распространения коронавируса COVID-19, так как в течение недели не было выявлено новых случаев заражения.

Об этом сообщил премьер-министр страны Нгуена Суана Фука, передает "Интерфакс".

По словам главы правительства, введенные жесткие меры социального дистанцирования является успешным путем борьбы с коронавирусом, но власти по-прежнему должны обеспечивать социально-экономическое развитие страны.

В большинстве вьетнамских городов снимаются ограничения на ведение предпринимательской и другой деятельности, открываются магазины, кафе и рестораны. Но при этом жители должны соблюдать меры по предотвращению распространения инфекции.

Как отметил премьер, населению нужно принять "новую норму" образа жизни, призвав людей "носить маски в общественных местах, соблюдать разумную дистанцию и избегать многолюдных собраний".

Определенные ограничения все еще будут действовать в столице Вьетнама Ханое, провинциях Бакнинь и Хазянг, а также городе Хошимин. Полный режим изоляции остается в силе для некоторых районов Ханоя, которые объявлены районами с высокой степенью риска. Там карантинные меры будут действовать до 30 апреля.

С четверга также возобновляются все внутренние полеты вьетнамских авиалиний.

Всего во Вьетнаме диагностировано 268 заразившихся коронавирусом, 224 из них выздоровели. Ни один из инфицированных не умер. Общенациональный карантин ввели в стране 1 апреля.

Напомним, количество умерших от коронавируса COVID-19 в мире превысило 183 тысячи человек. При этом число заболевших достигло к 2,6 млн человек. Выздоровели более 710 тысяч.

Тем временем в количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 7 170 человек.