В Мадриде из-за эпидемии коронавируса до конца осени отменены все массовые мероприятия, фестивали и вечеринки, как на открытом воздухе, так и в помещениях. Об этом пишет Еl Мundo.

Уточняется, что власти испанской столицы приостановили контракты на все торжества, организуемые районами в период с мая по октябрь включительно. Это коснется более пятидесяти популярных народных гуляний.

Таким образом, городской совет должен будет выплатить компенсацию за приостановление действия этих контрактов, которая составит по меньшей мере 4,1 миллиона евро.

Как сообщалось, в Испании коронавирусом заболели более 213 тысяч людей, более 22 тысяч заболевших скончались.

Напомним, что в Испании уже заявили об отмене туристического сезона 2020 для иностранцев.

Ранее "Страна" писала о том, что в испанской Памплоне из-за коронавируса отменили знаменитый забег смельчаков с быками.

Также мы сообщали, что из-за карантина экономика Испании может обвалиться на 12,4%, а Германии - на 7,5%.