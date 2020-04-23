Сегодня, 23 апреля, из Италии вернутся в Украину 20 медиков-добровольцев, которые более двух недель помогали этой стране бороться с пандемией коронавируса и изучали итальянский опыт противодействия этому заболеванию.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Сегодня из Италии прибывают украинские врачи, которые помогали итальянским коллегам. По прибытии они отправятся на обсервацию", - сообщил 23 апреля глава МВД Арсен Аваков на совещании с главой государства, передает пресс-служба президента.

Как сообщалось ранее, 4 апреля по указанию Зеленского 20 украинских медиков отправились в Италию. Это анестезиологи, реаниматологи, инфекционисты, терапевты, а также медицинские сестры. Полное обеспечение, в том числе защитными средствами, обеспечивала украинская сторона, Италия предоставила украинским врачам работу и проживание.

Также мы писали, что врач-уролог Юрий Сак, который полетел в Италию в составе добровольцев, рассказал об опыте работы за границей.