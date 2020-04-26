Во вторник, 28 апреля, отмечается Радоница. Она традиционно проходится на девятый день после Пасхи и считается родительским днем, когда люди поминают усопших родственников.

А накануне в воскресенье, 26 апреля, в народе принято ходить на кладбище всеми семьями, навещать могилы умерших близких. В 2020 году из-за пандемии коронавируса власти не рекомендуют и запрещают посещение погостов.

Впрочем, никакой карантин не может помешать вспомнить об умерших родных и друзьях, прочитать молитвы за их упокой. "Страна" рассказывает, что можно и нельзя делать в поминальный день, как правильно поминать по церковным обычаям и публикует трогательные открытки.

Радоница 2020 - что нельзя день

Радоница (или Радуница) от слова "радость". Живые люди должны знать и помнить: их близкие ушли из этого мира, но теперь их души в мире вечном. Именно поэтому в поминальный день не принято впадать в уныние и горько плакать об усопших.

Помимо этого, существует еще ряд запретов на Радоницу, которую в народе еще называют Гробками, Проводками и Красной горкой. В этот день нельзя:

выполнять домашнюю работу - стирать, убирать, шить,

заниматься огородом и садом,

нельзя пить алкоголь; в крайнем случае уже дома можно выпить сто грамм вина,

запрещено ругаться, кричать и обманывать,

поминальный обед должен проходить дома, а не на кладбище, и быть скромным,

на могиле покойных можно оставить лампадку, положить цветы, а вот наливать алкоголь и оставлять еду не следует,

беременным женщинам кладбище лучше не посещать, еще туда не стоит брать с собой младенцев,

запрещается устраивать гулянки, развлекаться.

На некоторых из описанных выше пунктов остановимся подробнее. Церковь не приветствует, чтобы на могилах умерших оставляли еду, а вот раздать ее нуждающимся нужно. Священнослужители против употребления алкоголя в поминальный день. Они уверены: поминать нужно молитвой и добрым словом, а не спиртными напитками.

Как правильно провести поминальный день

По церковным обычаям поминальный день следует начать в храме, подать записку за упокой. Если по пути будут встречаться люди, которые просят милостыню, следует ее подать, пусть даже несколько копеек. Впрочем, как указано выше, можно дать им и еду, в том числе пирожки, конфеты и печенье.

На кладбище нужно почитать молитву (ее мы опубликуем ниже) или же можно про себя обратиться к умершим близким. Сказать им то, что у вас на душе. На могиле можно оставить цветы, горящую свечу в стеклянной баночке.

Вернувшись домой следует организовать поминальную трапезу. В этот день стол не должен ломиться. Обычно готовят кутью, яйца, рыбу, холодец, оладьи или блины. Еще можно приготовить те блюда, которые при жизни любили умершие родственники.

Во время поминальной трапезы дома и после нее нужно добрым словом вспомнить о покойных. Если маленькие дети их не помнят, нужно рассказывать о бабушках и дедушках, прабабушках и прадедушках, хороших человеческих качествах, которыми они были наделены.

В этом году в Радоницу и накануне нее из-за коронавирусного карантина на кладбище идти не стоит, дабы не подвергать опасности свою жить, здоровье окружающих. Прочитать молитвы можно и дома, при свече или же без нее. Верующие уверены: если сделать это искренне, Господь обязательно услышит эти слова.

Ниже мы публикуем две молитвы - общую, которую можно читать в память о любом покойном человеке, а также отдельную - об умерших родителях.

Стоит сказать, что в этом году еще будет две Родительские субботы - Троицкая 6 июня и Дмитриевская 2 ноября. Возможно, к тому времени карантин уже отменят и массовые скопления людей, в том числе на кладбище, не будут опасны для здоровья.

Напомнить о Поминальном днем и Радонице можно своим родственникам и знакомым, с которыми также нет возможности встретиться из-за коронавируса. Для этого им можно отправить трогательную открытку, подборку которых мы подготовили для читателей ниже.