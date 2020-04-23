Иран заявил, что будет обстреливать корабли США, представляющие угрозу его безопасности. С таким обещанием выступил командующий Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Салами после того, как президент США Дональд Трамп разрешил своим ВМС уничтожать иранские катера.

Об этом сообщает агентство Tasnim.

"Мы отдали распоряжение нашим Военно-морским силам", - подчеркнул Салами. По его словам, если военное судно или какое-либо подразделение США будет угрозой безопасности Ирана, то оно подвергнется атаке.

Накануне президент США Дональд Трамп приказал кораблям ВМС США уничтожать суда Ирана в случае конфликта. "Я проинструктировал Военно-морские силы США стрелять на уничтожение по любым иранским вооруженным судам, если они будут преследовать наши суда на воде", - написал он.

Как сообщала "Страна", 8 января 2020 года иранские ракеты сбили в небе авиалайнер Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" выполнявшего международный рейс из Тегерана в Киев. погибли 176 человек. Изначально власти Ирана заявляли, что авиалайнер потерпел катастрофу по техническим причинам, отрицая, что самолёт мог быть сбит. Иранские военачальники три дня скрывали от президента Рухани, что сбили пассажирский самолет. Черные ящики со сбитого самолета так и не были возвращены Украине, несмотря на обещания Ирана.

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