Коронавирус выявлен сразу у двоих сотрудников одного из пенитенциарных учреждений западной Украины. Об этом на своей странице в соцсети сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Во время проверки Офисом омбудсмена состояния обеспечения мер по предотвращению и распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 установлено, что в одном из пенитенциарных учреждений западного региона двум работникам 21 апреля подтверждено коронавирус. Один случай установлено быстрым тестом, другой - методом ПЦР", - говорится в сообщении.

Уточняется, что заболевшие сотрудники находятся на больничном с 6 апреля. Сейчас проводится эпидемиологическое расследование для установления круга контактных с заболевшими лиц.

"Отмечаю, что по состоянию на 23 апреля среди удерживаемых лиц подтвержденные случаи заболеванием COVID-19 - отсутствуют", - подчеркнула Денисова.

Омбудсмен обратилась к министру юстиции Украины Денису Малюське с просьбой неотложно принять меры для локализации и недопущения распространения COVID-19 среди сотрудников учреждения и заключенных. В частности, Денисова настаивает на необходимости самоизоляции персонала и изоляции заключенных, контактировавших с заболевшими сотрудниками, а также на проведении обязательного ежедневного температурного скрининга в учреждении.

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