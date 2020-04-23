Возле общежития в городе Вишневом под Киевом, где уже у 78 из 224 проживающих обнаружили коронавирус, дежурят медики и нацгвардейцы. Между тем, местные жители рассказывают, что в некоторых комнатах нет электричества и горячей воды - люди не могут постирать вещи и нормально принять душ, несмотря на то, что этого требуют элементарные правила гигиены.

Об этом сообщает корреспондент "Страны"

Возле общежития в четверг, 23 апреля, стоит палатка, в которой на протяжении двух дней местным жителям делали ПЦР-тестирование. В целом ситуация спокойная.

"Стране" удалось пообщаться с одной из жительницей общежития Оксаной. Девушка рассказала, что в 13 комнатах нет электроэнергии, а некоторые годами живут без горячей воды и греют ее на общей кухне.

"Никому до этого нет дела. Люди, у которых позитивный результат тестирования, - а среди них есть дети - не могут постирать вещи, постельное белье, в котором могут быть бактерии. В холодильниках пропадают продукты, а при этом люди должны находиться на самоизоляции в 12 квадратных метрах. Вообще о какой самоизоляции может идти речь, когда это общежитие, здесь общая кухня? Мне, чтобы приготовить еду, выходить туда. А в некоторых комнатах нет горячей воды уже несколько лет, чтобы помыться нужно нагреть воду, а это также нужно делать на общей кухне. В помещении общежития врачей нет", - рассказала Оксана.

По ее словам, вчера в общежитии провели полную дезинфекцию, но никаких средств защиты медики жильцам не давали. Оксана связывает вспышку коронавируса с запоздалой реакцией медиков и руководства общежития на первый выявленный случай.

"8 апреля одной из жительниц общежития стало плохо, она обратилась к своему семейному доктору, ей поставили диагноз – "острый бронхит". 10 апреля ей стало хуже, соседи вызвали "скорую", но врачи не приехали, а в телефонном режиме начали давать какие-то рекомендации. 11 апреля, после того как соседи настояли на том, чтобы приехала "скорая", женщину забрали, а уже 14 она умерла в больнице", - рассказала Оксана.

По словам девушки, после этого пришло руководство общежития, комнату умершей опечатали, а на вопрос, что случилось, соседям ответили, что все в порядке: подтверждения, что женщина умирала от коронавируса, у них нет.

"Когда опечатывали комнату, с девятого этажа спустилась женщина, которая сказала, что она работает с продуктами питания и ей нужно знать, что происходит. На что ей сказали, что все хорошо и она может ходить на работу. Только 16 апреля, когда мы начали обращаться в СМИ, приехали люди из администрации города и начали шевелиться. Повесили на входе объявление с рекомендациями о том, как защитить себя от коронавируса, установили блокпост, на котором двое сотрудников полиции при входе и выходе мерили температуру", - сообщила девушка.

Также Оксана рассказала, что большинство тех, у кого тест на коронавирус показал позитивный результат, находятся в общежитии на самоизоляции.

"У этих людей легкая форма коронавируса - нам так сказали. У них нет температуры, они чувствуют себя хорошо, но если кому-то станет плохо - их сразу заберут в больницу", - пояснила Оксана.

Напомним, в Киево-Святошинской районной больнице дополнительно освободили отделение на 65 мест для приема больных коронавирусом из общежития в Вишневом, где началась вспышка коронавируса.

Также мы писали, что Нацгвардия изолировала общежитие в Вишневом.