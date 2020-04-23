В Туркменистане нет подтвержденных случаев заражения Covid-19, в ином случае Ашхабад сообщил бы о наличии коронавирусной инфекции Всемирной организации здравоохранения.

Об этом со ссылкой на вице-премьера, главы туркменского МИД Рашида Мередова сообщает Arzuw News.

По словам Мередова, если бы в Туркменистане был хотя бы один зарегистрированный случай, в первую очередь, страна сообщила бы об этом Всемирной организации здравоохранения.

"Мы не несем ответственность за те обязательства, которые приняли на себя как члены ООН, как страна с постоянным нейтралитетом, признанным ООН еще 25 лет назад. Поэтому, мы ничего не скрываем, мы открыты", - добавил вице-премьер.

Глава МИД Туркменистана на брифинге в Ашхабаде также заявил иностранным дипломатам о возможности посетить карантинный центр в Лебапском велаяте.

"И я не зря сказал, что мы готовы предоставить возможность посетить карантинный центр. Никаких вопросов", - подытожил Мередов.

Напомним, Туркменистан является одной из немногих стран, где не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. В рамках борьбы с паникой вокруг пандемии в стране запретили употреблять слово "коронавирус" в государственных СМИ и даже в разговорах на улице.

Также ранее мы сообщали, что в мире коронавирусом заражены 2,6 млн человек, 183 454 из них скончались.