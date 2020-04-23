В 50 км от Киева начался новый лесной пожар. Спасатели уже выехали на ликвидацию возгорания.

Об этом сообщает PavlovskyNews в Facebook.

Как отмечается, пожар происходит около села Савенки Вышгородского района Киевской области. По словам очевидцев, огонь привел к сильному задымлению, которое периодически закрывает солнце.

По предварительной информации главы МВД Арсена Авакова, к масштабным пожарам приводят в основном умышленные поджоги. По его словам, сейчас уже создана специальная группа по противодействию поджогам, а Национальная гвардия начала специальную антидиверсионную операцию.

Напомним, по состоянию на вечер 22 апреля спасатели сообщали о трех очагах лесных пожаров, где еще бушевал огонь в Житомирской и Киевской областях.