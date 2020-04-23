Только 7% зараженных украинцев подхватили коронавирус за границей, остальные 93% из общего числа заболевших в 7 170 человек инфицировались на территории страны. При этом 55% зараженных Covid-19 в Украине – это люди до 50 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава на странице в Facebook.

В сообщении говорится, что 93% людей с Covid-19 в Украине с установленным путем передачи заразились на территории нашего государства. Остальные 7% находились за рубежом в пределах 14 дней до появления симптомов.

В ЦОЗ напоминают, что коронавирус передается от человека к человеку капельным и контактным путями (во время кашля или чихания). Эти капли распространяются на расстояние около метра от больного и могут попадать на слизистые оболочки глаз, носа и рта другого человека, который находится рядом.

По состоянию на 23 апреля, в Украине 55% подтвержденных случаев Covid-19 составляют люди в возрастной группе до 50 лет.

Пока нет вакцины и лекарств против COVID-19. Один из самых эффективных способов защититься и предотвратить распространение инфекции - соблюдать дистанцию и ежедневную гигиену. А именно:

бесконтактно поздравлять, здороваться без пожатия рук;

соблюдать гигиену рук: как можно чаще мыть руки с мылом в течение 20-40 секунд теплой водой или обрабатывать их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%;

придерживаться респираторной гигиены и этикета кашля: кашляйте и чихайте в одноразовую салфетку, которую затем сразу надо выбросить или, если ее нет - в сгиб локтя;

держите дистанцию: не менее полутора метра от других людей;

самоизолируйтесь в случае появления респираторных симптомов: нужно изолироваться от тех, с кем проживаете, настолько, насколько это возможно. Особенно, если среди них есть люди пожилого возраста.

Как сообщала "Страна", в мире коронавирусом заражены 2,6 млн человек, 183 454 из них скончались.

Однако несмотря на количество смертей, во всем мире начались протесты за ослабление карантина.

В Украине карантин продлили без обещанных послаблений до 11 мая.