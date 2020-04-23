Пятница, 24 апреля, будет в Украине теплой, постепенно отступят ночные заморозки. А в субботу почти во всех регионах ожидаются серьезные дожди.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 24 апреля днем в Украине ожидается +14...+19 градусов. Температура воздуха ночью опустится до +3...+8 градусов, на востоке и западе страны возможны заморозки до 0...-3 градусов.

"Существенные осадки завтра маловероятны, будет шанс небольших дождей в восточной части Украины и в центре, а также локально в западных областях. Однако все же серьезные дожди придут в большинство областей Украины в субботу, 25 апреля", - написала Диденко.

По данным синоптика, атмосферный фронт обусловит влажную дождливую погоду на западе, севере, в центральных и Харьковской областях. В Луганской, Донецкой областях и в южной части Украины в субботу все же будет преобладать сухая воздушная масса.

Наталья Диденко сообщила, что ветер 24 апреля остается западным, в субботу изменится на юго-западный, в воскресенье будет северным. Он ожидается умеренным, но временами будет усиливаться, в воскресенье возможны порывы до 15-20 м/с.

В Киеве 24 апреля погода будет теплой, до +18 градусов, без существенных осадков с западным умеренным ветром. В субботу в столице пройдут дожди, которые принесет атмосферный фронт, в воскресенье-понедельник немного похолодает. А со вторника, 28 апреля, в Киеве снова потеплеет.

Напомним, в Украину в четверг, 22 апреля, пришли солнечная погода и сильные порывы ветра.