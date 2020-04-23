На территории военного полигона в Яворовском районе Львовской области в среду было обнаружено тело курсанта одного из высших военных учебных заведений с огнестрельным ранением в грудь.

Об этом сообщила пресс-служба Военной службы правопорядка (ВСП) Вооруженных сил Украины в Facebook.

"22 апреля 2020 года, около 18:30, на военном полигоне на Львовщине обнаружено без признаков жизни тело курсанта одного из высших военных учебных заведений с огнестрельным ранением в грудь", - говорится в сообщении.

Как отмечается, причины и обстоятельства гибели военного на месте трагедии изучает группа оперативного реагирования Западного территориального управления ВСП. Кроме того, на месте происшествия работают следственно-оперативная группа Яворовского отдела полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области, Территориального управления Государственного бюро расследования (г.Львов) и сотрудники военной прокуратуры Львовского гарнизона.

Также сообщается, что следователь Территориального управления ГБР (г.Львов) внес в Единый реестр досудебных расследований информацию об уголовном преступлении. Ведется следствие.

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