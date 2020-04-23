Нацбанк ухудшил прогноз инфляции в Украине в 2020 году с 5% до 6% и подтвердил его на уровне 5% на 2021-2022 годы. Согласно предыдущему прогнозу, в течение большей части 2020 года инфляция будет находиться ниже диапазона 5%, но вернется в его границы в конце года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Инфляция умеренно ускорится в последующие месяцы и к концу 2020 года составит 6%, то есть останется в пределах целевого диапазона (5% +/- 1 процентный пункт – Ред.)", – отметил НБУ в релизе в четверг.

Регулятор указал, что меры фискальной и монетарной политик, направленные на поддержание бизнеса и населения, частично компенсируют падение потребительского спроса. Однако, по мнению Нацбанка, потребительский спрос будет оставаться подавленным еще достаточно длительное время после завершения действия карантина, и это помешает росту инфляции выше целевого уровня в текущем году.

Инфляцию также будет сдерживать снижение мировых цен на энергоносители, которое и дальше будет сказываться на стоимости топлива на внутреннем рынке, в то же время ускорение инфляции с текущих показателей произойдет, прежде всего, вследствие переноса на цены недавнего обесценивания гривны, добавил НБУ.

"В первом квартале 2021 года инфляция временно выйдет за пределы целевого диапазона из-за эффекта низкой базы сравнения, но в дальнейшем замедлится до уровня среднесрочной цели в 5%, где и будет оставаться в дальнейшем. Удерживать ее на таком уровне поможет как взвешенная монетарная политика Национального банка, так и сдержанная фискальная политика после завершения пандемии и восстановления экономической активности", – отмечается в релизе.

Нацбанк напомнил, что по итогам марта инфляция в годовом измерении замедлилась до 2,3%, и по предварительным данным онлайн-мониторинга, в апреле также будет оставаться низкой.

Напомним, в марте инфляция на потребительском рынке Украины составила 0,8% по сравнению с февралем, с начала года - 0,7%. При этом в марте 2019 года рост цен был еще выше – на 0,9%.

Как сообщала "Страна", Кабмин сразу вдвое повысил прогноз инфляции на 2020 год - до почти 12%. Тогда как МВФ ожидает инфляцию на уровне 4,5% с ростом до 7,2% в следующем году.

В минувшем году инфляция в Украине снизилась до 4,1%.