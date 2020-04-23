Нацбанк Украины обновил экономический прогноз для Украины на 2020-21 годы, ухудшив оценку динамики реального роста валового внутреннего продукта (ВВП) до конца года с 3,5% роста до 5% падения. Но при этом регулятор улучшил ожидания роста в 2021 году с 4% до 4,3%. Об этом сообщается на сайте НБУ.

"Негативное влияние пандемии на украинскую экономику ожидается относительно краткосрочным, но достаточно мощным. Карантинные меры уже уменьшили деловую активность, потребление и занятость населения. Сокращение глобального спроса также ограничивает экспортные возможности страны", - говорится в сообщении.

По оценкам Нацбанка, влияние этих факторов на экономику ощутимо скажется на протяжении второго квартала этого года.

"Постепенная отмена карантина приведет к восстановлению украинской экономики во втором полугодии 2020 года. Этому будет способствовать также мягкая фискальная и монетарная политики. Увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса, а также меры Национального банка по поддержанию банковской системы уменьшат негативное влияние пандемии на экономику", – говорится в сообщении.

При этом прогноз роста на 2022 год сохранен на уровне 4%.

Также НБУ уточняет, что его новый прогноз номинального ВВП на этот год составляет 3,97 трлн грн (было 4,29 трлн грн), на следующий - 4,36 трлн грн (4,68 трлн грн) при инфляции (на конец периода) соответственно 6% (4,8%) и 5% (5%).

Напомним, Минэкономики Украины прогнозировало, что в 2021 году курс доллара может подскочить до 31,3 грн/$, а ВВП страны упадет на 4,2% в 2020 году и восстановится на 2,4% через год.

Также мы сообщали, что МВФ спрогнозировал самый большой спад мирового ВВП со времен Великой депрессии.