В четверг, 23 апреля, Национальный банк Украины, как и прогнозировала "Страна", принял решение о снижении размера своей учетной ставки с 10% до 8%. Такой она будет с 24 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Правление Национального банка принимало решение о снижении учетной ставки в условиях, когда инфляционное давление является умеренным, а экономика требует существенной поддержки за негативного влияния карантинных мероприятий на показатели деловой активности, потребления и занятости населения. Принимая во внимание этот комплекс обстоятельств, Правление Национального банка продолжило смягчения монетарной политики и снизило учетную ставку на 2 п.п. до 8%", - сказано в сообщении.

Уточняется, что в комплексе с другими мерами, принятыми Национальным банком, в частности по расширению инструментария для поддержания ликвидности банков, и введением банками льготных условий для заемщиков, это даст экономике стимул, необходимый для поддержания населения и бизнеса в эти сложные времена и быстрого восстановления деловой активности после завершения карантина.

Кроме того, Национальный банк ожидает дальнейшего снижения учетной ставки до 7% в течение этого года.

"Оценивая возможную скорость движения до этой отметки, Национальный банк будет учитывать ход переговоров с МВФ, развитие ситуации с коронавирусом и темпы свертывания карантинных мероприятий, а также антикризисные меры правительств и центральных банков других стран", – говорится в сообщении.

Согласно ему, НБУ не исключает возможности и большего смягчения монетарной политики в этом году в том случае, если сокращение потребительского спроса из-за карантинных мер и ослабление деловой активности будут существеннее давить на инфляцию в сторону ее снижения, чем ожидается сейчас.

"Нацбанк сегодня снизил учётную ставку сразу на 2%. Это подаётся как большой успех и как путь к увеличению кредитования экономики. Но на самом деле к кредитованию реального сектора решение НБУ никакого отношения не имеет. Это чисто техническая операция для обеспечения скрытой эмиссии гривны", - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Сообщается, что на самом деле, Минфину нужно финансировать дефицит бюджета через облигации внутреннего госзайма, но их никто не хочет покупать по доброй воле. Могут купить только по приказу - госбанки. И под это НБУ даст им рефинансирование. А чтоб оно было дешевле (а значит и ниже процент доходности по ОВГЗ), то и снижена учетная ставка сразу на 2%. По сути это будет скрытая эмиссия.

Напомним, 12 марта текущего года Нацбанк понизил учетную ставку с 11% до 10%.