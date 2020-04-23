49-летняя Мелания Трамп, первая леди США, из-за пандемии коронавируса старалась не появляться на публике. Все официальные мероприятия жена Дональда Трампа отменила и активничала только в социальных сетях. Но вчера она наконец-то вышла в люди. Вместе с 73-летним президентом США она отметила Международный день Земли (в этом году его отметили в 50-й раз). В честь этого президент и его супруга посадили клен на южной лужайке около Белого дома.

Посадка клена возле Белого дома, фото: twitter

На публике Мелания Трамп появилась в оливковом плаще от бренда британской певицы и дизайнера Витории Бекхэм (Victoria Beckham) и туфлях от Manolo Blahnik. Кстати, когда-то в обуви этого производителя была замечена Марина Порошенко, жена экс-президента Украины, а ныне народного депутата Петра Порошенко.

Такие туфли, как у Мелании, на официальном сайте стоят около $700. Они представлены в нескольких цветах и выполнены из атласа, а подошва - из натуральной кожи.

Стоит отметить, что и два года назад Мелания тоже сажала дерево около Белого дома в не совсем подходящем для этого наряде, за что ее высмеяли в сети.

Правда, теперь наряд Мелании отошел на второй план, ведь супругов раскритиковали за то, что они не соблюдали правила социального дистанцирования и другие рекомендации по нераспространению вируса. Вместе с ними в церемонии посадки дерева также приняли участие Майк Пенс, вице-президент США и его жена Карен. Они не только находились в непосредственной близости к президенту и его супруге, но и вместе держались за лопату, при этом были не в перчатках.

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