В Киеве 18-летняя девушка хотела совершить суицид в прямом эфире из-за проблем в любовных отношениях, но патрульные успели его предотвратить.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской патрульной полиции, видео обнародовано в Youtube.

В полиции рассказали, что приехали на вызов небезразличных граждан, которые увидели, как среди ночи на мосту Метро кричала и плакала девушка. Очевидец происшествия сообщил, что она перелезла перила и похоже, настроена прыгнуть. За считанные минуты на место прибыл экипаж. На перилах моста действительно лежала молодая девушка. Лейтенант полиции Владислав Хизяк и капрал полиции Татьяна Скалацкая среагировали мгновенно – перехватили ее и стащили на землю.



После чего Владислав вызвал скорую помощь, а Татьяна оказывала девушке психологическую помощь. Все события на мосту девушка транслировала в соц.сети.

Полиция передала девушку работникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

Патрульные Татьяна Скалацкая и Владислав Хизяк, которые спасли девушку. Фото: Facebook/ Киевская патрульная полиция

Ранне мы писали, что с пешеходного моста над Днепром упал и насмерть разбился молодой парень.

Также мы сообщали, что в Виннице беременная пыталась спрыгнуть с моста, но ее силой удержали патрульные.